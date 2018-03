De hoogtepunten van de Bafta Awards in 2 minuten

"Three billboards outside Ebbing, Missouri" is de grote winnaar geworden van de Bafta Awards. De film van regisseur Martin McDonagh won vijf prijzen: beste film, beste actrice (Frances McDormand), beste acteur in een bijrol (Sam Rockwell), beste origineel scenario en beste Britse film. De fantasyfilm “The shape of water” won drie Bafta's, onder meer die voor beste regisseur.