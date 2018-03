Gents kruispunt waar dodelijk ongeval gebeurde al jaren bekend als zwart punt, waarom werd het niet aangepakt?

Bekend zwart punt sinds 2002

Het kruispunt staat al lange tijd bekend als gevaarlijk. "Al in 2002 stond het op de lijst van 800 zwarte punten", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Björn Rzoska (Groen). "In 2003 lag er zelfs al een definitief ontwerp op tafel om het kruispunt aan te pakken. Maar 15 jaar later stel je vast dat er toch nog een ongeval gebeurt. Het plan om het kruispunt te veranderen, is nooit uitgevoerd."

In januari hebben we als stadsbestuur nog overleg gevraagd over dit kruispunt.

De Gentse schepen voor Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) benadrukt dat dit kruispunt al 15 jaar op de lijst van zwarte punten staat. "Ik kan me niet voorstellen dat ze al 15 jaar wachten op ons fiat", zegt hij aan VRT NWS. "Wij hebben in de loop van 2016 een ontwerp gekregen, maar daar stonden heel wat fouten in. We hebben het teruggestuurd, maar pas in het najaar van 2017 hebben we antwoord gekregen. In januari hebben we als stadsbestuur nog om overleg gevraagd over dit kruispunt. Wij zijn dus zeker vragende partij om dit aan te pakken."