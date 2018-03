27 sjiitische militieleden zijn gedood in een hinderlaag van IS in Irak

De schietpartij deed zich voor in de regio rond Hawija ten westen van de oliestad Kirkuk in het noorden van Irak. Dat was de laatste stad die nog in handen was van de terreurgroep IS en die pas in oktober vorig jaar bevrijd werd door het Iraakse leger.

Dat leger werd daarbij geholpen door de Hashd al-Shaabi of Populaire Mobilisatiekrachten, een grote militie van sjiitische vrijwilligers die zich jaren geleden op verzoek van grootayatollah Ali Hoessein Sistani uit Najaf hebben gemeld voor de strijd tegen de terroristen van IS.

Een konvooi van die sjiitische militie in nabij Hawija in een hinderlaag gevallen van IS-terroristen. Die laatsten zouden uniformen van het Iraakse leger gedragen hebben, waardoor de militieleden misleid werden. Bij de schietpartij zijn 27 militieleden gedood.

Dat is een klap voor de erg invloedrijke militie die krediet heeft verworven door de strijd tegen IS, maar tegelijk ook politieke ambities heeft. De hinderlaag toont ook aan dat IS nog niet helemaal verslagen is en dus op eigen soennitisch terrein nog altijd ondergronds aanwezig is.