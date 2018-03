5 keer meer gevallen van mazelen vorig jaar

De mazelen zijn al enkele jaren terug van weggeweest. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) trok vorig jaar al aan de alarmbel en waarschuwde voor een opmars van mazelen binnen Europa. Uit cijfers van de WHO blijkt die ongerustheid nu terecht. In 2017 werden in heel Europa 21.315 mensen besmet met mazelen en vielen er 35 doden. Dat is 4 keer meer dan de 5.273 besmettingen die in 2016 geteld werden. Voor 13 patiënten had de mazelen in 2016 een dodelijke afloop.

Roemenië, Italië en Oekraïne zijn de landen waar vorig jaar het grootste aantal besmettingen werden opgetekend. In die landen wordt de aanbevolen vaccinatiegraad van 95 procent van de bevolking vaak niet gehaald. Ook in Frankrijk, Polen en Duitsland wordt niet voldoende gevaccineerd volgens de WHO. In België is vaccineren niet verplicht, maar wel aanbevolen door de Hoge Gezondheidsraad. Ongeveer 96 procent van de Belgische baby’s wordt ingeënt.

Vooral in Wallonië veel gevallen van mazelen

Toch staat België met 369 besmettingen op de tiende plaats van Europese landen waar het meest aantal gevallen van mazelen geteld zijn. Dat komt vooral door een uitbraak van het virus in Wallonië vorig jaar. Toen werden meer dan 300 mensen besmet met de mazelen. Zo’n 40 procent van hen kwam in het ziekenhuis terecht. Het virus kwam toen vanuit Roemenië naar België.

Volwassenen niet voldoende ingeënt

Volgens vaccinoloog Pierre Van Damme van de Universiteit Antwerpen zijn het vooral gezonde mensen tussen de 20 en 45 jaar die besmet worden. “Dat is de groep van mensen die zich dikwijls niet of onvoldoende heeft laten inenten tegen de mazelen. En die we ook het moeilijkste kunnen bereiken om zich alsnog te laten inenten.”

Een volledige vaccinatie bestaat uit 2 dosissen: eentje op de leeftijd van 12 maanden en een herhalingsinenting op 10 jaar. Mensen boven de 45 zijn vaak immuun, omdat ze de ziekte als kind gehad hebben. Volgens professor Van Damme zijn we in de late jaren ’90 nonchalanter beginnen om te springen met vaccinaties tegen de mazelen: “De ziekte leek toen helemaal onder controle, waardoor mensen zich geruster voelden. Ze vonden het minder nodig om zich te laten inenten. Dat is de erfenis waar we nu mee zitten.”

“Ook in de Verenigde Staten zien we hetzelfde scenario. Daar was de ziekte op een bepaald moment volledig verdwenen. Mensen gingen zich daarom minder vaccineren, maar werden besmet op reis of door toeristen. Sindsdien zijn de mazelen ook daar in opmars.”