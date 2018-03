"71 doden bij bombardementen van het Syrische regime op rebellenwijk nabij Damascus"

De voorbije maanden zijn de bombardementen van het regime op Oost-Ghouta steeds toegenomen. Waarnemers verwachten nu spoedig een grondoffensief van het Syrische leger en zijn Iraanse en Libanese bondgenoten om de stad te heroveren.

De voorbije 24 uur zouden er volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten in Londen nu al zeker 77 doden gevallen zijn bij die bombardementen. Ook de voorbije weken vielen er veel doden, onder hen veel burgers en kinderen. Af en toe laat het Syrische leger wat humanitaire hulp door, maar veel te weinig om de druk te verminderen. De inwoners van Oost-Ghouta maakten onlangs ook gewag van het gebruik van gassen, maar dat is moeilijk te bevestigen.

Oost-Ghouta ligt ten noordoosten van Damascus en is sinds 2012 een bolwerk van rebellen tegen Assad. Het is de laatste voorstad van Damascus die nog in handen van rebellen is en het regime wil daar nu blijkbaar komaf mee maken.