Nederlandse firma installeert camerapaal op voetpad: "Duidelijk dat ze Sus en Klus hebben gestuurd"

In Everberg zijn er recent ANPR-camera's geplaatst, dat zijn slimme camera's die nummerplaten kunnen herkennen. Op sociale media komt heel wat kritiek op de plaats waar de camerapalen staan, ze staan namelijk midden op het voetpad en belemmeren zo de doorgang voor mensen in een rolstoel of met een buggy.

Schepen van Openbare Werken Bart Nevens is niet te spreken over de Nederlandse firma die de palen kwam plaatsen: "Het is duidelijk dat zij '"Sus en Klus" gestuurd hebben in plaats van mensen met gezond verstand die weten dat een paal niet thuishoort op een voetpad. Het is een bedrijf dat gespecialiseerd is in ANPR-camera's maar niet in palen die niet in de weg mogen staan."

De schepen heeft opdracht gegeven om de palen te verplaatsen zodat het voetpad vrij blijft. Dat zou deze week nog gebeuren.