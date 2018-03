Al 200.000 beeldjes staan op hun plaats in De Palingbeek

Begin deze maand zijn de eerste beeldjes uitgezet in het niemandsland van 100 jaar geleden, in provinciaal domein De Palingbeek in Zillebeke, pal tussen de Duitse en Britse loopgraven van toen. Na drie weken staat een derde van de 600.000 beeldjes van het grote project Coming World Remember Me (CWRM) op zijn plaats. En elke dag komen er zo'n 12.000 bij. Intussen worden nog steeds duizenden beeldjes gebakken bij steenbakkerij Wienerberger in Aalbeke. Over een goeie maand moet het kunstwerk van Koen Vanmechelen helemaal af zijn.