Amerikaan steelt duim van eeuwenoud terracotta-beeld, Chinezen eisen "zware straf"

Michael Rohana, een 24-jarige Amerikaan, was op 21 december 2017 aanwezig op een feest in het Franklin Institute Science Museum in Philadelphia. Om onbekende redenen drong hij binnen in een nabijgelegen tentoonstellingsruimte, waar hij een wel erg onfortuinlijke stoot uithaalde.

Rohana beschadigde opzettelijk een van de terracottabeelden die daar tijdelijk tentoongesteld worden. Hij nam eerst een selfie met een van de krijgers, waarna hij diens duim afbrak. Vervolgens nam hij de afgebroken vinger mee naar huis.

Bureaulade

De man raakte niet zomaar weg met de feiten, want de FBI kwam hem op het spoor. Rohana bekende alles en vertelde wat hij met de geamputeerde duim had gedaan: hij had die verstopt in een bureaulade. Hij werd intussen vrijgelaten in afwachting van het proces, nadat een borg van 15.000 dollar betaald was.

3,6 miljoen euro: zoveel is de terracottakrijger naar schatting waard. De kunstschat heeft bovendien een grote symbolische waarde voor de Chinezen, want het is een van hun belangrijkste archeologische vondsten. De Chinese autoriteiten vragen dan ook dat Rohana zijn verdiende loon krijgt.