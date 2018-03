Assisenproces tegen Renaud Hardy van start: hier gaat het over

De feiten

Hardy legt tot zijn vijftiger jaren een schijnbaar vlekkeloos parcours af. Hij heeft een blanco strafregister en komt niet noemenswaardig in aanraking met het gerecht. Het duurt tot 1 oktober 2014, Hardy is dan 52, dat hij een allereerste keer wordt opgepakt. Die avond schiet hij een vrouw op een fiets, een willekeurig slachtoffer, in de rug met een loodjesgeweer. Hardy wordt meteen gevat voor die feiten en zit daarvoor ook enkele maanden in voorhechtenis. Maar wat het gerecht op dat moment niet weet, is dat Hardy dan al een eerste moord heeft gepleegd, die op de 82-jarige Maria Walsschaerts. Dat dossier is voor de speurders op dat moment nog altijd een groot mysterie. Eén dag voor zijn arrestatie probeerde Hardy ook al een tweede moord te plegen. Hij probeerde in te breken bij Annie Heerinckx om haar te doden, maar hij geraakte niet binnen in het huis.

In februari 2015 komt Hardy vrij. En amper 11 dagen na zijn vrijlating slaat hij opnieuw toe, voor de derde keer intussen. Dit keer bij Veerle Eyckermans, de actrice bekend van Merlina en postbus X. Eyckermans wordt aangevallen met een stok, wordt zwaar toegetakeld en raakt zwaargewond. Ze kan op het nippertje onstnappen aan haar aanvaller. Opnieuw is Renaud Hardy aan het werk, opnieuw kan niemand de feiten aan hem linken.

Het is pas op 17 september 2015, ruim anderhalf jaar na zijn eerste moord, dat Hardy kan worden gevat. Die dag wordt het lichaam gevonden van de 52-jarige Berlinda Doms, een ex-vriendin van Hardy. Ook zij is zeer zwaar toegetakeld. De manier waarop ze om het leven is gebracht, doet de speurders denken aan de aanval op Veerle Eyckermans. Bij Hardy thuis wordt bij zijn arrestatie bovendien een video gevonden: hij heeft de moord op zijn ex-vriendin volledig gefilmd. Ontkennen heeft geen zin meer.

Parkinson en cocaïne

In 2004 wordt de ziekte van Parkinson vastgesteld bij Hardy. Op dat moment gebruikt hij al enkele jaren cocaine. In 2010 begint Hardy naast de cocaïne, ook zware medicatie te nemen voor zijn Parkinson. In 2014 begint hij te moorden. Is er een link tussen de ziekte, de medicatie, zijn verslaving en zijn gedrag? We kunnen ervan uitgaan dat de verdediging deze vraag zal opwerpen. Hardy zelf wijt zijn gedrag tijdens zijn verhoren steevast aan zijn ziekte. Hij is gefrustreerd en heeft het gevoel dat hij wordt uitgelachen. Getuigen omschrijven hem als "opdringerig en manipulatief". Voor zijn ziekte was hij dat minder, maar ook toen al had ie volgens zijn omgeving last van "stemmingsstoornissen" en was hij verbaal agressief. Hij schepte ook vaak op over wat hij allemaal deed met vrouwen op seksueel vlak. Hardy stond ook effectief bekend bij verschillende vrouwen om zijn niet te temperen sekslust.

Toerekeningsvatbaar?

Vraag is niet of Renaud Hardy de moorden heeft gepleegd, dat staat vast, hij heeft al bekend. Vraag is waarom Hardy de moorden heeft gepleegd. Is hij een seriemoordenaar die moordde met een seksueel motief en een kille psychopaat, zoals de gerechtspsychiaters zullen opwerpen? Of heeft de ziekte van Parkinson en de medicatie die hij daarvoor neemt, invloed gehad op het gedrag van Renaud Hardy, zoals de verdediging zal opwerpen? Wist Hardy, met andere woorden, wat ie deed op het moment van de feiten? En had hij controle over de daden die hij pleegde?

Het proces zal drie weken duren, en in die drie weken zullen 82 getuigen gehoord worden. Het is opnieuw aan een volksjury aan het einde van het proces om uit te maken of Hardy een celstraf moet krijgen, of geïnterneerd moet worden.