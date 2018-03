Begrafenis uitgesteld door obus in graf op kerkhof van Avelgem

Het was een beetje pijnlijk op de begraafplaats van Avelgem afgelopen zaterdag.Daar vond normaal gezien de begrafenis van een inwoner plaats maar die kon niet doorgaan omdat in het graf dat werd gedolven, een obus uit de Eerste Wereldoorlog werd gevonden.De kerkelijke dienst kon gelukkig wel doorgaan zoals gepland. Burgemeester van Avelgem, Lieven Vantieghem liet daarop de begraafplaats uit veiligheidsoverwegingen sluiten.

DOVO pas maandag verwittigd

Het is normaal gezien ontmijningsdienst DOVO die projectielen zoals obussen uit de wereldoorlogen komt ophalen om daarna gecontroleerd te laten vernietigen in Poelkapelle. DOVO zegt dat ze afgelopen weekend niet door de gemeente Avelgem of door de bevoegde politiezone werden verwittigd. "Als ze zaterdag hadden gebeld, stonden we daar in een uur en dan kon de begrafenis gewoon doorgaan zoals gepland. Wij betreuren dat het zo is moeten lopen," zegt Ronny Sarrazijn van DOVO.

Burgemeester Lieven Vantieghem gaf naar eigen zeggen zaterdag wel de opdracht via zijn politiediensten om DOVO te verwittigen. Maar daar moet een communicatiefout zijn gebeurd. De werkelijke begrafenis van de persoon zal nu dinsdag plaatsvinden. De extra kosten die werden gemaakt, zal de gemeente Avelgem op zich nemen.