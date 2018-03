België heeft opnieuw een dierenpartij, DierAnimal: "Niet de mens is het centrum"

DierAnimal wil de dierenrechten in de Belgische grondwet verankeren en een einde maken aan de intensieve veehouderij en dierenproeven. Ook alle circussen en dierentuinen moeten dicht. Bedoeling is om de "dieren op een integere manier te vertegenwoordigen in de parlementen waar wetten worden gemaakt". DierAnimal gaat er daarbij van uit dat de mens niet alleen het centrum is van de wereld en wil opkomen "voor de meest kwetsbaren op de planeet". In ons land zijn er nochtans al verschillende ministers en een staatssecretaris bevoegd voor dierenwelzijn. Toch is er nog nood aan een specifieke dierenpartij, "want de bevoegde politici komen uit partijen die nooit een prioriteit gemaakt hebben van dieren", aldus vicevoorzitter Peter Verhaegen, een 56-jarige landbouwkundig ingenieur en yogaleraar. "We willen druk uitoefenen op partijen die weinig doen, tenzij ze een politieke opportuniteit zien of wanneer er een schandaal uitbreekt", klinkt het.

Nederlands succes

De nieuwe Belgische partij is intussen de elfde partij voor de dieren in de Europese Unie. Bij de voorstelling van DierAnimal was ook een delegatie aanwezig van de Nederlandse Partij voor de Dieren, met onder anderen Europees Parlementslid Anja Hazekamp. "Er is in België nog een wereld te winnen voor dieren. Ik ben ontzettend blij en trots dat DierAnimal nu ook deel uitmaakt van onze internationale, groeiende beweging van partijen die zich inzetten voor de rechten van dieren, natuur en milieu", aldus Hazekamp. Het Belgische DierAnimal wil inderdaad surfen op het relatieve succes van de Nederlandse zusterpartij. Die haalde bij de vorige verkiezingen 5 zetels binnen in de Tweede Kamer, in totaal zijn er 53 verkozenen op alle politieke niveaus. Maar bij onze noorderburen bestaat geen kiesdrempel zoals bij ons, wat voor DierAnimal sowieso een moeilijk te nemen horde zal zijn. De eerste verkiezingen waar DierAnimal aan wil deelnemen, zijn de parlementsverkiezingen van volgend jaar. "Ik denk dat we op één zetel moeten mikken", zegt Peter Verhaegen. "Lukt het niet van de eerste keer, dan is dat geen ramp, dan blijven we proberen tot dieren een stem krijgen in ons politiek bestel."

Niet de eerste keer