Brand meubelzaak Molenbeek aangestoken

Een branddeskundige is ter plaatse geweest met een hond en ontdekte dat de brand op 4 plaatsen is aangestoken. Die 4 brandhaarden wijzen dus zeker op kwaad opzet. Er is wel nog geen verdachte in beeld. Bij de brand raakte 1 man bevangen door de rook. Het ging om een kraker die in het gebouw was. Een tweede kraker kon op tijd weg geraken. De meubelzaak hield al een tijdlang uitverkoop en zou afgebroken worden om plaats te maken voor nieuwbouw.