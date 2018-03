Burkinese filmregisseur Idrissa Ouédraogo overleden

Idrissa Ouédraogo is "vanmorgen om 5.30 uur aan de gevolgen van een ziekte" overleden in een ziekenhuis in Ouagadougou, zo deelde de Union Nationale des Cinéastes van Burkina mee. "Hij was de maestro van de Burkinese cinema. Het is een pijnlijk en onmetelijk verlies voor ons en voor heel Afrika", zei Rasmané Ouédraogo, een van de hoofdacteurs uit de film "Tilaï" ("De wet"), die in 1990 de Grote Prijs won op het festival van Cannes.

In 1993 won Ouédraogo met "Samba Traoré" de Zilveren Beer op het filmfestival van Berlijn. Hij draaide in Frankrijk ("Le cri du coeur") en in Zimbabwe ("Kini and Adams"), en was de enige Afrikaanse cineast die meewerkte aan de film "11'09'01" over de aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten.

"Burkina Faso verliest een immens talentrijk regisseur, die veel deed aan de uitstraling van de Burkinese en Afrikaanse cinema buiten onze grenzen", reageert de president van Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré.