Clubsupporter neemt wraak na stadionverbod en betaalt boete met drie emmers eurocentjes

Een gerechtsdeurwaarder uit Torhout wist vrijdag niet wat hem overkwam, toen een 25-jarige Clubsupporter uit Torhout bij hem aanklopte. Hij had drie emmers bij die volledig gevuld waren met eurocentjes, goed voor meer dan 20 kilogram geld. "Ik ben bij twee banken langs geweest om al het kleingeld te kunnen incasseren", zegt de supporter. "Alle papieren rolletjes scheuren heeft me heel wat tijd gekost maar zo raakte ik mijn frustratie wel kwijt."



Boete en stadionverbod

De Clubsupporter kreeg het in augustus 2014 aan de stok met enkele Cerclefans. De man werd opgepakt en werd enkele uren opgesloten in de cel. Naar eigen zeggen kreeg hij later een proces-verbaal, waarin stond dat hij klappen had uitgedeeld en een autoruit had vernield. In beroep werd de man daarvoor vrijgesproken, maar in hoger beroep kreeg de Belgische Staat alsnog gelijk.