David Sylvian viert 60e verjaardag: van glamrock tot minimal music

Japan begon als een schoolbandje voor David Sylvian, geboren als David Batt. Van glamrock evolueerde de groep naar new wave en new romantic, waarbij vooral de warme stem van David Sylvian opviel, als een Brian Ferry met weerhaakjes. Er hoorde een typische excentrieke eighties-styling bij, met veel geblondeerde haren en dramatische make-up.

In 1978 kwam het album “Adolescent sex” uit. Daarna volgden “Obscure alternatives” en “Quiet life”, met een cover van “All tomorrow’s parties” van The Velvet Underground. “Nightporter” (zie video hier onder) van het album “Gentlemen take polaroids” deed sterk denken aan de pianomuziek van Erik Satie. De single “Ghosts” deed het begin jaren 80 erg goed.

Daarna viel de groep uit elkaar en ging David Sylvian solo verder. Hij werkte samen met Holger Czukay, Robert Fripp, en vooral met Ryuichi Sakamoto.

Sakamoto componeerde de muziek voor de film “Merry Xmas Mr. Lawrence”, waarin David Bowie een Britse krijgsgevangene speelt in een Japans kamp. Een bewaker voelt zich tot hem aangetrokken. David Sylvian zong de titelsong “Forbidden colours” (video hier onder) en dat was dan weer de titel van een roman van de Japanse (homoseksuele) auteur Yukio Mishima. Later volgden nog meer projecten met Sakamoto. Sylvians muziek is doordrenkt van oosterse invloeden.

Het eerste solo-album van David Sylvian was “Brilliant trees” uit 1984 met de hit “Red guitar”. Gaandeweg zocht hij vooral sfeerschepping en af en toe het experiment op. Tegenwoordig is Sylvian vooral bezig met klassieke en minimal music, met improvisatie en met kruisbestuivingen met visuele kunst (zie hier onderonder: "Small metal gods"). Ambient, dromerig of melancholisch: Sylvians muziek is altijd stijlvol.