De kasteelmoord, wat is er gebeurd en wie zijn de verdachten?

Op 31 januari 2012 verdwijnt kasteelheer Stijn Saelens uit zijn kasteel in Wingene. In de hal en op de trappen ligt een bloedspoor. De politie gaat daardoor onmiddellijk uit van een misdaad en vermoedt dat hij is ontvoerd. Pas 18 dagen later wordt zijn lichaam zo'n 15 kilometer van het kasteel gevonden in een bos in Sint-Maria-Aalter en wordt duidelijk dat hij is vermoord.

De hoofdverdachte is André Gyselbrecht, de schoonvader van Saelens. Gyselbrecht is de dorpsdokter van Ruislede, het dorp naast Wingene. Saelens was van plan om zich samen met zijn vrouw en de kinderen in het buitenland gaan vestigen, maar Gyselbrecht heeft het daar erg moeilijk mee. Hij vermoedt ook dat Saelens incest zou hebben gepleegd. Eerst zou hij aan de speurders vertellen dat hij iemand zoekt om "zijn schoonzoon een lesje te leren." Later bekent hij dat hij iemand zocht die zijn schoonzoon zou vermoorden.