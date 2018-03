Diana-fotograaf Patrick Demarchelier in opspraak wegens misbruik

Zes fotomodellen en een assistente van Patrick Demarchelier (75) deden hun verhaal aan de krant The Boston Globe . De modellen zeggen dat hij hen betastte. De assistente vertelt dat ze uiteindelijk inging op de avances van de Franse fotograaf, om haar baan niet te verliezen. “Ik herinner me veel fotoshoots met tienermodellen, waarbij Patrick zijn medewerkers naar huis stuurde, en we ‘s anderendaags naaktfoto’s van de meisjes aantroffen in de donkere kamer.”

Spotlight

Het uitgebreide onderzoek naar misbruik in de modellenwereld (met getuigenissen van jonge vrouwen én mannen) is uitgevoerd door het “Spotlight”-team van The Boston Globe. Dat team wist ook het kindermisbruik in de katholieke kerk te ontrafelen, en de manier waarop de kerk dat toegedekt hield. Hun onderzoek werd in 2016 verteld in de film “Spotlight”, bekroond met een Oscar.