Duizend reizigers hebben twee uur vastgezeten op een trein in Mechelen

De trein viel rond 16.45 uur stil op het grondgebied van Mechelen, zegt Thomas Baeken van Infrabel. De oorzaak was waarschijnlijk een probleem met de stroomafnemer bovenaan de trein, waardoor ook de bovenleiding beschadigd is.

In de trein zaten een duizendtal reizigers. Die konden vanaf 18.30 uur overstappen op een andere trein die ter plaatse was gestuurd. Rond 19.45 uur was de evacuatie afgerond. De defecte trein wordt nu weggesleept en nadien zal Infrabel de bovenleiding inspecteren.

Het treinverkeer tussen Brussel en Antwerpen bleef mogelijk op twee van de vier sporen. In de loop van de nacht werd het treinverkeer genormaliseerd.