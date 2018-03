Gewonde bij schietpartij in Deurne

In de Knyffstraat in Deurne, op het kruispunt met de De Sevillastraat, is zondagavond een schietincident gebeurd. Er werden een viertal schoten gelost. "Eerst leek het alsof er geen slachtoffers waren, maar in de loop van de nacht heeft een man zich gemeld in het ziekenhuis met een schotwonde", zegt Wouter Bruyns van de politie van Antwerpen. De verdachten zijn weggevlucht en worden opgespoord. Mogelijk gaat het om een afrekening in het drugsmilieu.