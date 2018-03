Geen asbest meer in school De Schuit in Herk-de-Stad

Er is geen asbest meer gevonden, niet op de speelplaats en ook niet aan de schoolpoort. De school is er gerust in dat nu alles oké is. Morgen zijn de kinderen weer welkom in hun eigen school. Voor ouders die vragen hebben, is er dan ook iemand aanwezig die de nodige informatie kan geven.

Het asbest was vrijgekomen tijdens de afbraak van het dak van de oude school. Daarbij waren leien gebroken.