Gewezen directeur van in opspraak gekomen Brusselse vzw: "Ik lag buiten na vragen over miljoenencontract"

Afgelopen vrijdag kwam vzw Gial in opspraak omdat oud-directeur Michel Leroy achttien jaar lang tot 1.000 euro per dag verdiende als zelfstandige. Het contract werd in december na een audit stopgezet. Maar de vzw kwam eerder al in de vuurlinie terecht: in 2016 moest de pas tien maanden eerder aangestelde directeur-generaal Yves Vander Auwera gedwongen ontslag nemen. In een anonieme open brief wreven een aantal personeelsleden hem financiële malversaties aan.

In een reactie stelt Vander Auwera het verhaal nu in een ander daglicht: hij zegt hij dat hij is buitengewerkt omdat hij toen zelf toevallig op het omstreden contract was gestoten. "Ik wist dat Michel de 65 naderde en vroeg me af wat er was afgesproken over zijn vertrek. Ik heb het contract opgevraagd in 2016. Ik heb er vragen over gesteld. Kort daarna lag ik buiten", zegt hij. Volgens Vander Auwera waren er meerdere problemen met het contract van Michel Leroy. "Hij werkte als schijnzelfstandige, de aanstelling kwam er niet na een openbare aanbesteding en de prestaties van meneer Leroy kwamen niet overeen met wat in het contract stond", zegt Vander Auwera aan VRT NWS.

"Men heeft me toen in een open brief en in de media reizen naar Frankrijk en de Verenigde Staten op kosten van Gial aangewreven. Ik kan aantonen dat dat één voor één studiereizen waren en dat schepen Mohamed Ouriaghli op één ervan mijn reisgezel was."