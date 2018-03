Glastonbury wil plastic flessen van het festivalterrein bannen

Muziekfestivals en een gigantische afvalberg na afloop: ze gaan al jaren hand in hand, ondanks de vaak verwoede pogingen van organisatoren om de hoeveelheid troep te beperken. Glastonbury in het Verenigd Koninkrijk broedt nu op een drastische nieuwe stap: de festival wil plastic flessen op het terrein verbieden.

Aan de BBC vertelt organisator Emily Eavis dat de ban op plastic flessen "het grote project" voor 2019 is, wanneer de eerstvolgende editie van het festival plaatsvindt. Een woordvoerder is voorzichtiger. Hij bevestigt dat het plan bestaat, maar stelt dat het nog te vroeg is voor absolute zekerheid.

In 2014 introduceerde Glastonbury flessen van roestvrij staal en drinkwaterfonteinen waar festivalgangers elk mogelijk recipiënt gratis mochten bijvullen. Twee jaar later lanceerde de organisatie een campagne om onder meer recycleren te bevorderen en afval in te dijken. Dat initiatief mocht niet baten: de schoonmaakoperatie nadien was de grootste ooit en duurde meer dan 2 weken.