Griepepidemie veroorzaakt overbezetting in ziekenhuizen 

De oproep gaat uit van BVAS, de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten, en BeCEP, de vereniging van spoedartsen. "Als we ook de volgende dagen willen garanderen dat de zwaarst getroffen patiënten in een ziekenhuisbed of op een intensieve zorgenafdeling terecht kunnen, moeten ziekenhuisartsen extra zorgzaam omspringen met opname-indicatie", staat in een gezamenlijk persbericht.

"Huisarts is het best geplaatst om selectie te maken"

"Er is momenteel een zware druk op de afdelingen spoedgevallen en intensieve zorgen als gevolg van zware grieppatienten", zegt Marc Moens van BVAS aan VRT NWS. "Daarom doen we deze oproep om dit zoveel mogelijk thuis te behandelen."

Dat er een overbezetting is in sommige ziekenhuizen tijdens de piek van de griepepidemie, is niet ongewoon. "Telkens we op het hoogtepunt van een griepepisode komen, is er zware druk op de deze afdelingen. Dit is een verwittiging omdat de spoedartsen ons gevraagd om het te berichten aan de collega-huisartsen en aan de bevolking, want het is ernstig."

"Het is oproep naar de artsen toe, maar ook naar de patiënten zelf. Zij moeten zich met symptomen naar hun huisarts begeven en het is aan de huisarts om een triage te maken. Het mag niet zijn dat elkeen die vermoedt dat hij de griep heeft, meteen naar de spoedgevallen stapt. Dat is wat we willen vermijden. De huisarts is het best geplaatst om die selectie te maken."