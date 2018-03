Het Centrum voor Cybersecurity België wil bedrijven helpen tegen cyberaanvallen 

Iedereen is het er ondertussen over eens dat een veilig internet van primordiaal belang is. Dat is ook zo voor ons land, dat in juli 2015 het Centrum voor Cybersecurity heeft opgericht. Het centrum, dat onder de bevoegdheid van onze premier valt, staat in voor de cyberveiligheid van onze instellingen en bedrijven. Vandaag hebben premier Charles Michel en directeur Miguel de Bruycker een eerste tussentijdse evaluatie gegeven. We zetten een aantal dingen op een rij.

36 extra personeelsleden

Het Centrum voor Cyberveiligheid België (CCB) kreeg bij zijn oprichting 10 personeelsleden, maar al snel groeide het besef dat veel meer mankracht nodig was. Onder het CCB is het Computer Emergency Response Team (CERT) ondergebracht. Het CERT is zowat de internetbrandweer van ons land, terwijl het CCB de krijtlijnen uitzet. "Het CERT rukt uit als er grote aanvallen zijn", klinkt het bij het CCB. Het CERT levert bijstand via de telefoon en e-mail. Ze hebben al een paar keer moeten uitrukken. Bij wie of wat, blijft voorlopig geheim.

Op dit moment heeft het CERT 20 personeelsleden. Tegen 2019 zullen dat er 36 zijn. Omdat het belangrijk is dat elke ambtenaar weet hoe belangrijk cyberveiligheid is, heeft het CCB in 2017 36 opleidingen georganiseerd. 437 ambtenaren namen deel aan die opleidingen.

Referentiegids moet bedrijven en overheid helpen

Wat doet u als uw bedrijf of organisatie aangevallen wordt? Meestal is het dan te laat. Om dat te vermijden heeft het CCB een referentiegids samengesteld. De gids moet bedrijven helpen om een cybersecurityplan op te stellen. In 2016 waren twee op de drie Belgische bedrijven slachtoffer van cybercriminaliteit. Bovendien zijn er dagelijks honderden aanvallen. Gelukkig worden veel aanvallen tegengehouden omdat het netwerk van de bedrijven goed beveiligd is, maar toch blijft het belangrijk om alert te blijven.

"Sommige bedrijven hebben onvoldoende inzicht in de gevaren en hebben geen expertise in de materie. Ze denken dat het hen niet zal overkomen of gaan ervan uit dat het de investering niet waard is. Toch raden wij elke organisatie aan om bij wijze van goed voornemen voor 2018 een cybersecurityplan uit te werken", aldus Miguel De Bruycker, directeur van het CCB.

Campagne tegen phishing succesvol

In oktober van 2017 lanceerde het CCB een campagne om phishing te signaleren. Phishing is een email of website die u vraagt om naar een bepaalde pagina te gaan. Nietsvermoedend zal u dan informatie, zoals paswoorden of creditkaartnummer, ingeven die fraudeurs gebruiken om u te bestelen of af te persen. Dergelijke phishingberichten circuleren meer en meer op de sociale media. De Bruycker: "We wilden met deze campagne de internetgebruikers wapenen tegen phishing. We wilden bereiken dat de internetgebruiker weet dat niet elk bericht dat hij of zij krijgt via social media ook echt is."