Hoe stipt reden de treinen? Infrabel geeft u voortaan 2 keer per dag een stand van zaken

"We creëren met MobiPulse een extra communicatiekanaal om transparantie te geven aan de pendelaars, maar ook aan de reizigersverenigingen en de consumentenverenigingen", aldus Baeken.

"Op de algemene stiptheidscijfers die wij elke maand communiceren, komt vaak de kritiek dat die niet aansluiten bij de beleving van de pendelaars, omdat die cijfers ook de daluren en de weekends in rekening nemen. Dat trekt het stiptheidscijfer naar boven, zeker voor het gros van de pendelaars die 's ochtens en 's avonds het woon-werkverkeer doen."

"Nu gaan we in plaats van alleen maandelijks te communiceren twee keer per dag een stand van zaken geven (om 11 uur en om 21 uur) van hoe het zat in de ochtendspits en de avondspits. En daarnaast bieden we ook een vergelijking aan met het wegverkeer."