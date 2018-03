Hogere alcoholprijs kan jongeren minder doen drinken

In 2009 is de alcoholwetgeving in ons land verstrengd. Sindsdien is sterke drank verboden voor minderjarigen en alle alcohol voor wie nog geen 16 jaar oud is. De HoGent en de universiteiten van Gent en Luik hebben de impact van die minimumleeftijd op het drinkgedrag van de jeugd onderzocht. Jongeren drinken nu effectief minder alcohol dan voor de strengere regels, maar volgens de onderzoekers is dat niet (alleen) het gevolg van het gemorrel aan de minimumleeftijd. Ook in andere landen waar geen recente wetswijzigingen zijn geweest, is een soortgelijke daling op te merken.

Maak de prijs van alcohol hoger en non-alcoholische dranken goedkoper Tina Van Havere (HoGent)

Wat er wel opvallend is, is de invloed van de prijs op het alcoholverbruik van jongeren. “We merken dat wanneer jongeren meer geld hebben of wanneer de prijs lager is, ze ook meer alcohol verbruiken”, zegt onderzoekster Tina Van Havere (HoGent) aan VRT NWS. “Wanneer jongeren op een fuif evenveel moeten betalen voor een cola als voor een pint, dan gaan ze meer waar uit hun geld proberen te halen en voor de pint kiezen.” Hetzelfde geldt volgens Van Havere voor de zogenoemde all-in-fuiven. Dat zijn fuiven met een bepaalde hogere inkomprijs, maar waarna gratis mag worden gedronken. “Dan zien we daar dat jongeren in de problemen komen of zelfs in het ziekenhuis belanden”, klinkt het. “Voor jongeren is het heel belangrijk dat ze zoveel mogelijk uit hun zakgeld kunnen halen. Maak de prijs van alcohol dus hoger en non-alcoholische dranken goedkoper. Of in het geval van water zelfs gratis.” Lees verder onder de video

Play knop

Breder beleid

Van Havere benadrukt dat puur de prijs verlagen van alcohol op zich ook niet dé oplossing is om jongeren minder alcohol te doen drinken. Er is nood aan een geïntegreerd alcoholbeleid dat ook focust op verantwoord schenken, handhaving en sensibilisering. Het zou bijvoorbeeld geen kwaad kunnen om -zoals in veel angelsaksische landen- het verplichten aan drankverkopers om de leeftijd van de klant te vragen of om met duidelijkere alcohollabels te werken.

Focus niet op de jongeren, maar kijk naar het voorbeeld dat we voor hen stellen

Tina Van Havere (HoGent)

We moeten volgens de onderzoekers vaker stilstaan bij de rol van alcohol in onze cultuur. Campagnes zoals Tournée Minérale zijn daar een goed voorbeeld van. “Drinken is een onderdeel van onze cultuur", zegt Van Havere. "Focus dus niet op de jongeren, maar kijk naar het voorbeeld dat we voor hen stellen.” Ouders moeten volgens de onderzoekers in gesprek gaan met hun kinderen over het gebruik van alcohol. “Het is niet omdat je zoon of dochter 16 jaar wordt, dat dan plots alle remmen losgaan", klinkt het. "Meer supervisie en controle leiden tot gematigder drinken."

VAD: "Verhoog minimumleeftijd"

Bij het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) delen ze voor een groot stuk de beleidsaanbevelingen van de onderzoekers. "We zijn het op een punt wel oneens, dat ze niet vragen voor het optrekken van de minimumleeftijd", zegt directeur Marijs Geirnaert aan VRT NWS. "Op weinig plaatsen in Europa is de minimumleeftijd nog 16 jaar." De door de onderzoekers gevraagde prijsverhoging zien ze bij de VAD niet onmiddellijk gebeuren. "Het ontbreekt aan politieke moed voor een echt alcoholbeleid", klinkt het.

Play knop

De Block wil duidelijkere regels