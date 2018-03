Zus getuigt op proces Holleeder: "Zelfs mijn kinderen werden door hem bedreigd"

Er werd uitgekeken naar deze getuigenis door het familiale aspect. Het gebeurt niet elke dag dat een zus tegen haar eigen broer getuigt en al zeker niet in een proces van dit formaat. Maar ook het inhoudelijke aspect speelt mee. Precies door de erg geprivilegieerde positie van de zussen hadden zij een goed zicht op de handel en wandel van Willem Holleeder. Zij zijn echte kroongetuigen. Het dossier is voor een belangrijk deel op hun getuigenissen gebaseerd.

In de namiddag kwam Sonja Holleeder eindelijk aan het woord. Zij zat in een afgeschermde cabine waardoor de verdachte, en ook het publiek, geen oogcontact konden maken met haar. Sonja Holleeder vertelde een erg emotioneel verhaal. Zij acht haar broer schuldig voor de moord op Cor van Hout, haar man. “En daarvoor moet hij boeten. Net zoals voor alle dreigementen die ik heb moeten ondergaan.” Zij omschreef haar broer als een tikkende tijdbom. “Het hield niet op. Zelfs mijn kinderen werden door hem bedreigd.” Op de vraag waarom ze dan niet eerder naar de politie was gestapt, was het antwoord: angst. “Als ik wel eerder naar de politie was gestapt, zat ik hier nu niet. Willem had contact met corrupte politiemensen. Hij zou binnen de kortste keren weten dat ik met de politie sprak."



Uit de getuigenis bleek verder dat er veel over geld gesproken werd en dat was dan vooral het resterend gedeelte van het losgeld van de ontvoering van Heineken. Dat geld werd geïnvesteerd in prostitutiepanden en gokhallen. Volgens Sonja is het geld na de dood van Cor van Hout correct verdeeld, conform zijn testament. “Willem heeft geen recht op niets. "

Emotionele getuigenis, maar weinig nieuwe inzichten

Erg emotioneel werd ze toen het ging over de derde (en gelukte) aanslag op Cor van Hout. Sonja Holleeder is er zeker van dat haar broer achter de aanslag zit. “Wie zoiets doet, is een vieze hond.” De avond zelf van de moord stond Willem Holleeder al aan de deur van Sonja om naar de erfenis van Cor te vragen. “Hij beschouwde mij als zijn bezit.”



En zo ging het nog even door. “Het is niet te bedenken dat zo iemand bestaat.” Morgen krijgt de verdediging van Willem Holleeder de kans om haar vragen te stellen. De getuigenis van Sonja Holleeder was erg emotioneel en heeft op deze eerste zittingsdag nauwelijks nieuwe feiten of inzichten bijgebracht. Maar de getuigenis toonde wel duidelijk aan dat dit proces zich situeert op het raakvlak van georganiseerde criminaliteit en familiekwesties. Soms krijg je als toeschouwer het gevoel getuige te zijn van een gewichtige criminele zaak, soms krijg je het erg ongemakkelijke gevoelen gevoelen getuige te zijn van een ordinaire familieruzie.

Wie zoiets doet, is een vieze hond.