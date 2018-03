IJsland wil besnijdenis voor alle geslachten verbieden

In 2005 heeft IJsland al een wet aangenomen die genitale verminking van vrouwen verbiedt. Nu zou dat dus ook voor jongens gelden. De wet geldt niet voor het wegnemen van de voorhuid voor medische redenen zoals phimosis (vernauwe voorhuid) of bepaalde ziekten.

"Wij hebben het over de rechten van kinderen, niet de vrijheid van godsdienst. Iedereen heeft het recht om te geloven wat hij of zij wil, maar de rechten van kinderen staan daarboven", zo zei parlementslid Silja Dögg Gunnarsdottir die het wetsvoorstel in het parlement in Reykjavik heeft ingediend.

Joden en moslims reageren boos

De joodse gemeenschap in IJsland veroordeelt het verbod op wat ze "de meest centrale rite in ons geloof" noemt. Dat is ook de mening van islamitische geestelijken. Volgens de Britse omroep BBC zijn er ongeveer 250 joden in IJsland en nog eens 1.500 moslims.

IJsland is het eerste land in Europa dat besnijdenis om niet-medische redenen totaal wil verbieden. De Raad van Europa beveelt aan om te zorgen voor goede medische en hygiënische omstandigheden bij besnijdenis. In Duitsland gelden bepaalde beperkingen. In Groot-Brittannië heeft een rechtbank beslist dat islamitische vaders hun zonen niet kunnen laten besnijden als de moeder het daar niet mee eens is.