India mag militaire basis bouwen op een eiland van de Seychellen in de Indische Oceaan

De Seychellen kent u wellicht van toeristische resorts, maar de archipel heeft blijkbaar ook een strategische ligging die de militaire strategen in Delhi niet ontgaan is. Door het akkoord kan India een militair steunpunt uitbouwen op Assumption Island, een van de eilanden van de Seychellen.

India en China tegenover elkaar

Delhi bouwt in versneld tempo een zeemacht uit om greep te krijgen op de Indische Oceaan en daarbij zijn ook buitenlandse steunpunten belangrijk. Zo investeert het land ook in havens in Iran en buurland Bangladesh.

Het is vooral ook de bedoeling om de Chinese invloed in de Indische Oceaan in te dijken. Peking heeft een kleine militaire basis in het Oost-Afrikaanse land Djibouti aan de smalle zeestraat Bab al-Mandeb die de toegang vormt tot de Rode Zee en het Suezkanaal. Daar zijn ook Amerikaanse en Franse bases.

Wat India echter het meest ergert, is dat China ook havenfaciliteiten heeft in Myanmar, op Sri Lanka en de Malediven. Peking strooit gemakkelijk leningen uit die die landen niet kunnen terugbetalen en in ruil krijgt China dan het gebruik van havens.

Zowel India als China bouwen voort op een eeuwenoude traditie. Zo was de Chola-dynastie uit Zuid-India duizend jaar geleden een maritieme grootmacht die grote delen van Zuidoost-Azië overheerste. In de 15e eeuw stuurde de Chinese Ming-dynastie grote vloten jonken onder admiraal Zhenghe tot de oostkust van Afrika.