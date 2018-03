Tegenstrijdige berichten over al dan niet gevonden vliegtuigwrak in Iran

De Iraanse luchtvaartautoriteit kon dat nieuws later echter niet bevestigen en volgens vele andere Iraanse media gaat de zoektocht verder. Die wordt wel bemoeilijkt door het zware winterweer in de Zagros, het grootste gebergte in Iran. Dat bemoeilijkt de zoektocht op de grond, waar nu 150 bergbeklimmers zijn ingezet, maar ook in de lucht is het wegens de dichte mist voor de helikopters erg gevaarlijk vliegen. Aan boord van het vliegtuig bevonden zich 65 mensen.

Het vliegtuig, een ATR-72 van de maatschappij Iran Aseman Airlines, was gisteren tijdens een vlucht van de hoofdstad Teheran naar Yasuj in het zuiden van de radar verdwenen. Dat gebeurde in het Zagros-gebergte in het centrum van het land.

Slecht weer of slecht onderhoud?

Intussen is een team onderzoekers van de vliegtuigbouwer ATR vanuit Frankrijk aangekomen in Iran. ATR is een Frans-Italiaans bedrijf dat voor de helft in handen is van Airbus en voor de andere helft van het Italiaanse Leonardo (vroeger Finmeccanica). Het bouwt regionale toestellen

Het vliegtuig dat nu neergestort is, werd door de maatschappij gebouwd in 1993, maar heeft zes jaar lang aan de grond gestaan. Mogelijk had dat te maken met een tekort aan onderdelen als gevolg van de internationale sancties tegen Iran die na het kernakkoord van 2015 zijn opgeheven. Pas enkele maanden geleden werd het vliegtuig nagekeken en onderhouden en sindsdien was het terug aan het vliegen.

Anderzijds was er erg slecht weer in Iran met sneeuwval, dichte mist en hevige wind. De voorbije dagen zijn tal van vluchten in het westen van het land geschrapt door de dichte mist. Het toestel is ook verdwenen in het Zagros-gebergte met toppen tot boven de 4.000 meter.

Ten slotte staat ook de eigenaar van het vliegtuig, Aseman Airlines, op een zwarte lijst van gevaarlijke maatschappijen die door de Europese Unie is opgesteld.