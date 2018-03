Jennifer Lawrence ruilt acteren voor actievoeren

Jennifer Lawrence (27), bekend van “The Hunger Games” en "Silver Linings Playbook", is zelf al actief bij “Represent.us”, een Amerikaanse organisatie die actie voert tegen corruptie. Aan Entertainment Tonight zei Jennifer Lawrence dat ze een sabbatjaar neemt als actrice en in die periode “jonge mensen wil aansporen om zich politiek te engageren op lokaal niveau. Dat hoeft geen partijpolitiek te zijn.”

Ook vroeger al liet Jennifer Lawrence zich van haar maatschappelijk bewuste kant zien. Ze was een van de eerste actrices die de loonkloof tussen vrouwen en mannen in Hollywood ter sprake bracht. Vorige maand verscheen ze op de Women’s March in Los Angeles, samen met Adele en Cameron Diaz. Op zondag 18 februari liep ze in het zwart gekleed op de rode loper van de Britse filmprijzen, de BAFTA's.

De laatste film waarin Jennifer Lawrence te zien is, voor haar sabbatjaar, is de spionagethriller “Red Sparrow”, waarin ook Matthias Schoenaerts speelt. Lawrence won in 2013 zowel een Oscar als een Golden Globe voor haar hoofdrol in "Silver Linings Playbook". Ze is een van de best betaalde actrices van de wereld.