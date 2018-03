John Oliver : "België is een weerzinwekkende chocoladegoelag zonder bestaansreden"

John Oliver had het over de manier waarop de Amerikaanse president Donald Trump de rest van de wereld door de mangel haalt en verwees naar het feit dat hij Afrika, Haïtï en El Salvador shitholes had genoemd.

De presentator zei dat hij België al vaak op dezelfde manier had omschreven. "Ter mijner verdediging: ik ben geen president en België is een weerzinwekkende chocoladegoelag zonder bestaansreden" ging hij verder.

Het is niet de eerste keer dat de presentator lacht met ons land. In 2014 wilde hij de Amerikanen afraden om nog langer naar Antartica te reizen. Oliver stelde voor om België te bezoeken: "Zijn je vrienden al in België geweest? Nee? Dan is het voor hen exotisch."