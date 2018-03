Kentucky Fried Chicken sluit 700 van de 900 Britse restaurants door een tekort aan... kip

Kentucky Fried Chicken, de Amerikaanse fastfoodketen waar kip de hoofdrol speelt in de menukaart, heeft sinds november een contract met DHL om het vlees naar alle restaurants te vervoeren. Niet evident, zo blijkt, want sinds enkele dagen zijn er problemen met de leveringen.

Uiteindelijk werd het zo erg dat meer dan 700 van de 900 restaurants in het Verenigd Koninkrijk vandaag de deuren moesten sluiten. "Verse kip leveren aan meer dan 900 restaurants is behoorlijk moeilijk", zo staat te lezen op een mededeling aan de gesloten vestigingen. "We willen niet inboeten aan kwaliteit en dus hebben we beslist om verschillende restaurants te sluiten."