Fietsersbond vraagt Weyts om zwarte punten in het verkeer aan te pakken: "Het geld ligt er al twee jaar"

In Oostakker bij Gent is vanochtend een 16-jarig meisje om het leven gekomen bij een ongeval met een vrachtwagen. Het ongeval gebeurde op het drukke kruispunt van de Antwerpsesteenweg en de Orchideestraat, een plek die al sinds 2002 op een lijst van zwarte punten staat.

"Het gaat hier om een typisch kruispunt uit de jaren 60 en 70, waar later een klein fietspadje is bijgeschilderd", zegt Mikaël Van Eeckhoudt van de Fietsersbond in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Je merkt dat die kruispunten niet zijn ingericht voor fietsers en voetgangers. Dat is ook niet overal nodig, maar als je er een fietspad inricht, zorg er dan ook voor dat het veilig is voor fietsers. En dat is hier momenteel niet het geval."

Lijst en budget

In 2016 publiceerde minister van Mobiliteit Ben Weyts een lijst van kruispunten die hij zou aanpakken en er werd meteen ook een budget voor vrijgemaakt. Ook dit bewuste kruispunt stond op die lijst. "Al twee jaar zijn er dus de nodige middelen om dit kruispunt te veranderen. Als ik mij niet vergis ligt er 5 miljoen euro voor klaar en zijn ze van plan om er een rotonde van te maken. Maar er is nog niets gebeurd. Waar loopt het dan fout?"

"Wij begrijpen dat sommige zaken een tijdje duren en dat er administratieve procedures zijn", zegt Van Eeckhoudt nog. "Maar het is ook een kwestie van mankracht. Er moet ook worden gekeken naar de fiensten. Is daar voldoende personeel aanwezig? We willen toch vragen om daar op in te zetten."

Zwarte punten