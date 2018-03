Lalieux over Gial: "Juridisch was alles in orde"

In een gesprek in "Terzake" zegt Lalieux nu dat haar niets te verwijten valt, omdat alles juridisch in orde was. De vergoeding van 1.000 euro per dag was niet buitensporig en marktconform. Wat de lange duur van het contract betreft - wat niet echt normaal is voor een dergelijke consultancy-opdracht - schuift Lalieux de verantwoordelijkheid van zich af.

Vorig weekend raakte bekend dat de directeur van Gial 18 jaar lang een wedde van 1.000 euro per dag verdiende als consultant. Daar is na een audit in december vorig jaar een einde aan gekomen. Omdat Lalieux in 2008 de laatste persoon was die een verlenging van het contract van directeur Leroy onderhandelde, vindt de N-VA dat zij moet opstappen.

Juridisch advies

"Mijnheer Leroy is aangenomen voor mijn tijd, in 1999. Toen ik voorzitter werd van Gial heb ik zelf een juridisch advies gevraagd of het contract van Leroy correct en legaal was", zegt Lalieux. Dat advies bevestigde dat alles in orde was, dus heb ik Leroy in zijn functie behouden."

"Sinds die tijd zijn de wetten over de audits veranderd en we hebben na de laatste audit meteen onze verantwoordelijkheid genomen en mijnheer Leroy ontslagen", zegt Lalieux. "Ik begrijp de commotie die rond de wedde van de directeur is ontstaan, maar het gaat om een belangrijke organisatie die instaat voor de burgerlijke stand van 180.000 inwoners, voor alle scholen en bibliotheken in de regio en voor de betaling van 4.500 ambtenaren."