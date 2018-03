Meegaan op kamp moet drempel jeugdbeweging verlagen voor kwetsbare kinderen

Hoe divers zijn jeugdbewegingen? Moeilijk om te zeggen. De jeugdbewegingen zelf houden nauwelijks harde cijfers bij over diversiteit. Het laatste grote onderzoek dateert al van 2010, al 8 jaar geleden dus. De cijfers toen vielen toen overigens al bij al nog mee. Een op de drie leden van een jeugdbeweging was toen divers.

Naar aanleiding van de Dag van de Jeugdbeweging in oktober zocht VRT NWS uit hoe de situatie op het terrein is volgens verschillende belangenorganisaties. “Een algemeen beleid rond kwetsbare kinderen en jongeren is er niet of heeft niet genoeg invloed”, liet Peter Heirman van het Netwerk Tegen Armoede toen optekenen. Al zijn de jeugdbewegingen er zich volgens hem wel bewust van dat er meer moet gebeuren.

Met dat laatste lijkt de Chiro nu bijvoorbeeld alvast rekening te houden met hun project “Iedereen mee op kamp”. Daarmee roepen ze hun groepen op om hun kamp deze zomer open te stellen voor kwetsbare kinderen en jongeren. “Open kampen” zijn op zich niet nieuw. Lokale Chiroafdelingen en andere jeugdbewegingen zetten hier al langer op in, maar voor het eerst worden ze nu mee georganiseerd en gecommuniceerd door de nationale Chiroleiding.

“Iedereen verdient de ervaring om op kamp te gaan”, zegt Michael Tubex diversiteitsmedewerker van Chirojeugd Vlaanderen over het project. “Ieder kind heeft recht op vrije tijd en ontspanning. Ook kinderen in een maatschappelijk kwetsbare positie of ze nu lid zijn van de Chiro of niet.” Bij de Chiro wordt benadrukt dat het niet gaat om aparte kampen die worden georganiseerd speciaal voor kwetsbare kinderen. “We willen oproepen om de bestaande gewone Chirokampen open te stellen.”