Miljoeneninvestering in Gentse testfabriek voor biotechnologie

"We testen eigenlijk processen uit op een relevante schaal, zodat we het financiële risico kunnen beperken voor bedrijven die willen investeren om biotechnologische processen op grote schaal in te voeren", zegt Hendrik Waegeman van Bio Base Europe Pilot Plant. Die bedrijven moeten niet langer zelf investeren in testfases en proefopstellingen voor het uitrollen van biotechnologische processen, maar ze kunnen die in de proeffabriek laten uittesten. Bij biotechnologische processen worden levende organismen zoals micro-organismen gebruikt om nieuwe producten te maken zoals bioplastics, biodetergenten, biosolventen, biochemicaliën, biomaterialen.

Bio Base Europe Pilot Plant bestaat al sinds 2009. Noem het gerust een testfabriek. Biotechnologische processen, die ontwikkeld werden aan universiteiten of in laboratoria, worden er uitgetest op pre-industriële schaal, voor ze in bedrijven op grotere schaal worden toegepast.

Gasfermentatie: CO2 omzetten in bruikbare stoffen

De investering in Gent, goed voor 9,36 miljoen euro, gaat onder andere naar nieuwe onderzoeksinfrastructuur voor gasfermentatie. Dat is het proces waarbij afvalgassen, zoals CO2, met behulp van micro-organismen, omgezet worden tot bruikbare chemische stoffen zoals ethanol of azijnzuur.



"Die processen zijn milieuvriendelijker want ze vragen veel minder energie en ze zijn ook milieuvriendelijker dan de chemische alternatieven", zegt Waegenaer. "Als gasfermentatie op grote schaal wordt toegepast, zal dat de uitstoot van broeikasgas verminderen. "Het is een typisch voorbeeld van "carbon capture and utilisation". De bedoeling is niet langer om CO2 op te slaan onder de grond, maar het wordt opgevangen en hergebruikt om nieuwe grondstoffen te maken.

Bio Base Europe Pilot Plant werkt ook aan verschillende processen om afvalgassen om te zetten in chemische bouwstenen . "Daar zullen we in de volgende jaren ongetwijfeld meer van horen", zegt Waegenaer.