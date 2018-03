Zeven auto's en een vrachtwagen betrokken bij ongeval op A19

Een auto reed in op een vrachtwagen, ging aan het tollen en crashte tegen de middenberm. Zes andere auto's reden in op het wrak of raakten beschadigd door rondvliegende brokstukken. Drie mensen raakten gewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis.

1 uur file

Op dit moment worden de auto's getakeld en zijn de 2 rijstroken afgesloten. Daardoor is het nu al een uur aanschuiven vanaf Zonnebeke richting Kortrijk. Ook op de N58, de expressweg van Wervik richting autoweg en op de N8 tussen Ieper en Menen is het superdruk.