"Overspel hoeft niet het einde van een relatie te zijn, want ook gelukkige koppels gaan vreemd"

"Bedrog beschouwen als het zwaard van Damocles, klopt niet: het kan ook het begin zijn van iets nieuws", legt Slabbinck uit. "Wie vreemdgaat, is niet altijd op zoek naar iets anders, of een nieuwe relatie, maar vaak naar een stuk van zichzelf. Het is meestal een zoektocht naar de eigen identiteit, omdat mensen zich soms verloren voelen in de relatie waar ze op dat moment in zitten."

Dat dit een teken aan de wand is dat een relatie gedoemd is te mislukken, spreekt Slabbinck met klem tegen. "Overspel hoeft niet te betekenen dat het slecht gaat in de basisrelatie. Want ook gelukkige mensen plegen overspel. Ik hoor in mijn praktijk vooral dat een persoonlijke zoektocht, of de spanning van een affaire op zich daar vaak aan de basis van liggen. De zin die dat samenvat:"ik heb het gevoel dat ik opnieuw leef". Wie vreemdgaat, krijgt natuurlijk enorm veel nieuwe prikkels en spanning in zijn leven. Het geheime karakter van een affaire biedt de ideale voedingsbodem voor verliefdheid en aantrekking."

De schaamte

Wie bedrogen wordt, komt daar vaak niet graag mee naar buiten. "Ontrouw gaat gepaard met veel schaamte. Niemand wil ervoor uitkomen dat zijn relatie niet perfect is. Nochtans verwachten we van onze partner dat die haast een heel dorp vertegenwoordigt: iemand moet een goeie kok zijn, heel joviaal, empathisch, goed met kinderen en aantrekkelijk. We leggen veel druk op onze partnerkeuze. Bovendien streven we vaak naar hét ultieme ideaalbeeld: dat van een langdurige monogame relatie. Hoewel veel mensen daar natuurlijk niet in slagen, en dat niet per se een probleem is."

Grenzen afbakenen

Hoe kan je als koppel het best omgaan met overspel? "In een ideale wereld stap je oprecht in een relatie, en baken je in de beginfase de krijtlijnen van wat kan en niet af", zegt Slabbinck. "Het is niet makkelijk om daar expliciet over te praten, maar je stemt die grenzen best af. Want elk koppel definieert overspel op een andere manier, zeker in tijden met tal van digitale communicatiemogelijkheden. Wat met pikante smsjes? Is een kus al een stap te ver of niet? En bepaalde foto's delen? Die seksuele intimiteit bespreken aan het begin van een relatie is cruciaal."

Wat na bedrog?