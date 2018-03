Oxfam Solidariteit: Belgische ex-teamleider "spreekt in zijn open brief zeker niét de waarheid"

In het rapport, waarin de anonimiteit van de betrokkenen wordt gegarandeerd, staat dat er eerst een onderzoek is uitgevoerd naar de aantijgingen tegen toenmalig missiehoofd Roland Van Hauwermeiren, over mogelijke seksfeestjes in zijn woning in Haïti. Die feiten heeft hij destijds ook toegegeven. "Dat bepaalde stafleden tijdens hun missie in Haïti een beroep hebben gedaan op prostituees is aangeklaagd én bewezen. Wat Roland in zijn open brief over de feiten schrijft, is dus een flagrante tegenstelling met ons rapport. Het is duidelijk dat hij momenteel liegt, want acht jaar geleden heeft hij die feiten wél toegegeven. Dat is de verklaring die telt natuurlijk."

Stefaan Declercq (foto onder) werd al in 2011 op de hoogte gebracht van de beschuldigingen tegen medewerkers van Oxfam Great Britain. "Toen kende ik de algemene lijnen al. Dat wij het volledige eindrapport nu met alle details naar buiten brengen, is nodig om volle transparantie te bieden en om de vertrouwensbreuk te herstellen", zegt Declercq.

"350 schenkers verloren"

De gebeurtenissen bij de Britse tak van Oxfam Solidariteit hebben ook hun gevolgen voor de Belgische afdeling. "We hebben intussen 350 schenkers verloren op een totaal van 150.000. De imagoschade is groot. Het is nu belangrijk dat we die zwarte bladzijde omslaan en ook het vertrouwen herstellen. Want de hetze rond ons is al een week bezig."

Volgens Declercq zijn de duizenden Oxfamvrijwilligers, en de slachtoffers in Haïti vooral de dupe van deze zaak. "Voor die mensen voelen wij ons momenteel verantwoordelijk. We hopen dat we ons snel kunnen inzetten voor de benadeelden in de wereld. Daarom dat we een ongeziene maatregel nemen: onze regionale directeur van Oxfam Latijns-Amerika gaat vandaag nog praten met de regering van Haïti om onze excuses aan te bieden. Daarnaast zal ook een buitenlandse missie van uitvoerende directeurs gaan praten met vrouwenbewegingen ter plaatse."