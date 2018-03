Personeel zorginstellingen voert actie: "Bewoners gedragen zich steeds agressiever"

"Het stijgende aantal incidenten heeft een grote impact op het personeel, maar evenzeer op de eigen leerlingen en de bewoners. Meer dan de helft van de arbeidsongevallen bij het personeel is het gevolg van agressie en geweld", laat de bediendenbond LBC weten.



Het personeel eist, en die eis wordt gesteund door de directies, meer middelen en vooral meer begeleidend personeel. "Al te vaak verblijven jongeren in te grote en complexe groepen met te weinig begeleiders, met agressie-incidenten tot gevolg. Collega’s vallen uit en zetten de verdere werking van de leefgroep, de klas en collega’s onder druk", zegt LBC nog.



De zorginstellingen willen kleinschaliger werken, met kleinere groepen en klassen. Ze willen meer personeel en betere, aangepaste infrastructuur. "Het is de enige manier om agressie- en gedragsproblemen bij onze leerlingen en bewoners degelijk en preventief aan te pakken. Het is de enige manier om ook goede zorg te kunnen verlenen aan de meest kwetsbaren bewoners."