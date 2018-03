Na de wateroverlast en de sneeuw heeft de Franse hoofdstad Parijs een rattenprobleem. "Karrewiet" meldt dat het water in de rioleringen in Parijs heel hoog staat nu de sneeuw is gesmolten. Daardoor moeten de ratten vluchten naar een drogere plek om te overleven en komen ze op straten en in tuien en huizen van mensen terecht.