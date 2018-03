Zanger Salvatore Adamo: "Ik heb ook paradoxen in mij en doe dingen die ik zelf niet versta"

Het nieuwe studioalbum van zanger Salvatore Adamo "Si vous saviez..." is opgenomen met een orkest van 48 muzikanten. Adamo zingt live mee, net als in zijn beginperiode. “Vroeger waren er technische limieten, er waren maar twee sporen, het orkest en de stem. Nu kan je alles apart opnemen, maar die beginperiode heeft mij verplicht om altijd mijn best te doen.”



Met de titel van het nieuwe album “Si vous saviez…” (Als je het wist) wilde hij wat humor toevoegen. “Ik hou van grappen en humor. Ik wou een beetje met mezelf spotten. Het is om te tonen dat ik niet zo glad ben. Ik heb ook paradoxen in mij en doe dingen die ik zelf niet versta.”



De zanger uitte zich verder zeer dankbaar. "Het leven is zo lief voor mij. Ik kan doen wat ik graag doe en kan er van leven. Ik moet dankbaar zijn. Sinds mijn kindertijd ben ik België dankbaar om mijn vader werk te geven. Het leven is altijd met volle handen naar mij gekomen. Het is een wonder dat er publiek in mijn zaal zit."



Adamo staat erom bekend dichtbij zijn fans te willen staan. Als er een rij wachtende staat voor een concert maakt hij steevast tijd om de fans te groeten. “Ik spreek zeer graag met de mensen. Er is geen zanger die verdient dat iemand een longontsteking krijgt voor hem. Het is normaal dat ik de tijd neem om met hen te spreken.”