School in Herk-de-Stad blijft dicht door asbest

In de krokusvakantie werd het dak van het oude schoolgebouw afgebroken. Zo is er asbest vrijgekomen. Bij de werken aan het dak werden ook enkele leien gebroken. De milieu-inspectie maakte daarvoor ook al een proces-verbaal op. Ook de parochiezaal van Schulen, die aan de school ligt, blijft vandaag gesloten. De 220 leerlingen van de school krijgen nu onderdak in de gebouwen op campus Ursula en in de buitenschoolse opvang in Herk-centrum. Vandaag worden opnieuw stalen genomen van de speelplaats. Als er geen asbest meer is, dan gaat de school morgen weer open. Anders blijft de school nog even dicht.