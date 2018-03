Spaanse minister van Financiën Luis de Guindos vrijwel zeker vicevoorzitter van Europese Centrale Bank

Nu heeft hij wel beet. De beslissing moet nog wel bekrachtigd worden op de Europese top eind maart, maar er is weinig twijfel dat de Spanjaard de nummer twee wordt van de ECB. Hij zal dan wel ontslag nemen als minister van Financiën in Spanje.

Luis de Guindos had als minister van Financiën een noodkrediet van de eurozone versierd voor de Spaanse banken zonder evenwel zijn land onder curatele te stellen zoals wel het geval was bij Griekenland, Ierland en Portugal toen die noodkredieten kregen. De Guindos mikte daarop op het voorzitterschap van de eurogroep -de ministers van Financiën van de eurozone- maar kreeg die post niet.

De beslissing van de eurogroep opent de weg naar een stoelendans bij de Europese Centrale Bank (ECB) en dus ook voor een machtsverschuiving. Spanje is als vierde economische macht in de eurozone internationaal erg ondervertegenwoordigd tegenover zijn gewicht.

Duitser Weidmann nu in pole position bij de ECB

De keuze voor de Spanjaard maakt het mogelijk dat de topfunctie van de ECB in handen komt van een van de noordelijke eurolanden. Meer dan waarschijnlijk zal dat dan Jens Weidmann zijn, de voorzitter van de Bundesbank of de centrale bank in Duitsland.

Weidmann en de Duitse politici in het algemeen steken die ambitie niet onder stoelen of banken. Als opvolger van de Italiaan Mario Draghi als voorzitter van de ECB kan Duitsland dan voluit zijn gewicht uitspelen in de eurozone en in de wereld bij uitbreiding.

Onlogisch is dat niet, Duitsland stond -zij het niet met groot enthousiasme- altijd in de frontlijn als het ging om noodkredieten bijeen te schrapen voor noodlijdende schuldenlanden zoals Griekenland, Ierland en Portugal (en indirect ook Spanje) en dus wil de Bondsrepubliek nu ook het stuur van de eurozone echt in handen krijgen. Volgend jaar loopt het mandaat van Draghi bij de ECB af.