Staking bij Transavia is voorbij, wel nog vertragingen

De staking van de piloten van Transavia, duurde van middernacht tot 12 uur deze middag. Een 90-tal vluchten van en naar de luchthavens van Schiphol, Rotterdam en Eindhoven heeft vertragingen opgelopen. Sommige vluchten zijn uitgesteld naar morgen en een 30-tal vluchten is definitief geschrapt.

De piloten zitten al meer dan een jaar zonder cao. Het belangrijkste struikelblok in de onderhandelingen zijn de uurroosters. De werktijden voor de vliegers zijn zo onvoorspelbaar, dat het haast onmogelijk is het werk te combineren met bijvoorbeeld gezinstaken of hobby's. "Je kunt bijna niks plannen. Dat leidt tot veel stress bij gezinnen", aldus de woordvoerder.