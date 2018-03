Bijna een week na de bloedige schietpartij in een middelbare school in Florida klinkt de stem van de scholieren luid en helder. De klas- en schoolgenoten van de zeventien scholieren en stafleden die omkwamen houden krachtige speeches tegen de soepele wapenwetgeving in de VS. "Doe iets aan het wapenbezit en zorg dat dit nooit meer kan gebeuren", klinkt het.