Te koop: majestueus landhuis van "Call me by your name"

Een adellijke villa uit de 16e eeuw op een perceel van liefst 20.000 vierkante meter met 14 slaapkamers en 7 badkamers verspreid over 3 verdiepingen en met verschillende bijgebouwen: dat staat momenteel te koop in Moscazzano, een dorp met minder dan 1.000 inwoners in Cremona, een provincie in de Italiaanse regio Lombardije.

Aandachtige kijkers van "Call me by your name" zal het landhuis bekend voorkomen. Regisseur Luca Guadagnino koos het uit voor de opnames van zijn bejubelde film met Armie Hammer (Oliver) en Timothée Chalamet (Elio) in de hoofdrollen.