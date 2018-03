Tokio plant een wolkenkrabber van 350 meter hoog... in hout.

Een wolkenkrabber van 70 verdiepingen, 350 meter hoog, zou tegen 2041 moeten oprijzen in het centrum van Tokio. Niets bijzonders, behalve dat het gebouw voor 90 procent uit hout en 10 procent uit staal zal opgetrokken zijn. "Een voorbeeld van mensvriendelijke stadsontwikkeling, die steden verandert in bossen", zo noemt het houtbedrijf Sumitomo Forestry het project.

Voor het zogenoemde "W350-project" zal 185.000 kubieke meter hout nodig zijn. Op de vier hoeken van het gebouw zullen balkons verschijnen waarop beplanting vanaf de grond tot aan de hoogste verdiepingen kan opklimmen. Het dragend raamwerk zal een mengvorm van staal en hout zijn, waardoor het gebouw ook beter bestand is tegen aardbevingen. Het hele binnenwerk, met een grondoppervlakte van 455.000 m², zal uit hout bestaan.

Vlak na de Tweede Wereldoorlog zijn in Japan grote hoeveelheden cypres en ceder geplant. Die bomen zijn nu volgroeid en rijp voor de kap. Het houtbedrijf wijst erop dat het beter is om dat hout nu te rooien, omdat het anders gaat verkommeren in de slecht onderhouden Japanse bossen.

De prijs van het project wordt op dit moment geraamd op 4,5 miljard euro, zowat het dubbele van een normale constructie. Maar het bedrijf gaat ervan uit dat die prijs zal zakken door technologische vondsten tussen 2041 en nu.

Houten wolkenkrabbers wereldwijd in opmars

Houten wolkenkrabbers zijn ondertussen geen uitzondering meer. In Vancouver in Canada is eind vorig jaar een houten studentenresidentie voltooid van 53 meter hoog. Dat is nu nog de hoogste houten wolkenkrabber ter wereld, maar die eretitel zal vermoedelijk niet lang standhouden. In Chicago in de VS liggen plannen klaar om de River Beech Tower te bouwen, die met 80 verdiepingen 244 meter hoog moet worden.

Architect en Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck ziet de voordelen van hout, maar is toch verrast door de hoogte van het geplande gebouw: "Het is grensverleggend, die 350 meter is toch even schrikken. Maar hoogbouw met hout is op zich zeker doenbaar. Tussen haakjes: ook in onze hoge kerktorens zit hout verwerkt, en die trotseren de eeuwen."

Er zijn wel een aantal beperkingen, zegt Leo Van Broeck: "In zuiver hout kan je maar tien bouwlagen hoog gaan, daarboven moet je gaan mengen met staal. En in de dragende structuur moet je voldoende dikke houten kolommen met staal in de kern voorzien, en voldoende windverbanden voor de stabiliteit."

Levert de combinatie van hout en hoogbouw geen extra brandgevaar op? Architect Leo Van Broeck: "De houten kolommen moeten voldoende dikte hebben. Bij brand gaat dan de buitenste laag verkolen, dat wordt een soort houtskool die als een thermische isolator gaat werken en het vuur vertraagt. Louter staal wordt bij 800 à 900 graden vloeibaar en kan het dus sneller begeven."