Unieke geluidsopname opgedoken in VRT-archief: boot met dieren uit Congo voor de Zoo komt aan in Antwerpen

Ze waren braaf, erg braaf, de ruim 100 dieren uit (toen nog) de Belgische kolonie Congo die in september 1946 aan boord van een schip in Antwerpen aankwamen als eerste grote groep nieuwe bewoners van de Zoo na WO II. De toenmalige directeur van de dierentuin, de dierenarts die was meegereisd en de kapitein van het schip stonden de pers destijds te woord. Geluidsopnames van die gesprekken zijn recent in het archief van de VRT opgedoken. Hieronder kan u ze beluisteren:

"Dit is het eerste belangrijke transport sinds WO II", zegt directeur Walter Van den bergh (1909-1982). "Sporadisch hebben we wel eens een chimpansee of een ander enkel dier ontvangen, maar [we hadden] nog geen belangrijke aankomst van minstens 100 dieren zoals nu."

"Rhinoceros femelle"

"Algemeen verkeren de dieren in goede gezondheid", zegt dierenarts Willems op zijn beurt. "Allen zijn onderweg braaf gebleven en zijn heel goed overgekomen. Alleen een krokodil hebben we verloren." Alle dieren maakten de overtocht in kooien, op 1 dier na. "Uitgenomen onze chimpansee Jef. Toen het goed weer was en warm was, mocht hij met ons wel eens een wandeling maken." Tot slot doet ook de kapitein zijn zeg. Voor hem is het lang niet zijn eerste transport van dieren van Congo naar Europa. "Ik heb nog een reis als commandant aan boord van een schip gedaan", zegt hij. "Ik had toen 7 giraffen aan boord, 10 olifanten, 10 buffels, een rhinoceros femelle, een vrouwtje, een leeuw, een leeuwin, een gorilla en een hele collectie apen en antilopen. Dat was voor Rotterdam."

175 jaar Zoo